Патриарх Кирилл заявил, что чудеса от икон прекратятся без веры людей в Бога

21 Июль 2020 2020-07-21T15:32:42+03:00

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Во вторник, 21 июля, Русская православная церковь отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", которая является одним из наиболее почитаемых образов в стране. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади богослужение, в ходе которого предстоятель церкви подчеркнул, что чудеса от икон и молитв прекратятся, если люди не будут верить в Бога. Трансляция богослужения велась на официальном сайте РПЦ.

- Если люди перестанут верить, то и чудеса от образов прекратятся и источение благодати божией остановится. Без нашей воли и без нашей веры не может быть никаких чудес, - сказал патриарх.

По его словам, во время пандемии, охватившей все страны мира в начале этого года, люди особенность нуждаются в «помощи от Бога и явлении чудес».

- Очень важно, чтобы наша вера обновлялась, чтобы мы обращались к Господу и его Пресвятой матери с большей силой, чтобы молитвы наши не омрачались сомнениями, - подчеркнул предстоятель Русской церкви.

В случае, если у верующих появятся сомнения, патриарх Кирилл посоветовал вспомнить о многочисленных чудесах, которые даровала Пресвятая Богородица тем, кто обращал к ней свои молитвы с истинной верой.

Празднование в честь явления Казанской иконы Божией матери было установлено по новому стилю церкви 21 июля. Кроме того, день Казанской иконы отмечается 4 ноября - в память об избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году.

ИСТОЧНИК KP.RU