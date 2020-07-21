Госдума приняла в первом чтении закон о дистанционной и удаленной работе
Во вторник, 21 июля, российская Государственная дума приняла в первом чтении закон о дистанционной и удаленной работе. В проекте нормативно-правового акта содержатся нормы рабочего времени и отдыха удаленных работников, типы дистанционной занятости, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.
Внесенная в Госдуму инициатива дополняет положения Трудового кодекса России, посвященные особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. В частности, закон предусматривает возможность компенсации расходов удаленных сотрудников, а также возможность заключения трудового договора путем обмена электронными документами в дистанционном формате.
Проект закона включает в себя три вида занятости: удаленная или дистанционная работа, временная удаленная работа или комбинированный тип занятости. На временную дистанционную работу предлагает переводить беременных женщин, сотрудников с детьми до 14 лет, инвалидов, пенсионеров и работников, которые осуществляют уход за близкими с инвалидность или длительно болеющими членами семьи.
Изменения в кодекс подразумевают также закрепление неприкосновенности отдыха для дистанционных работников: они не обязаны быть на связи с работодателем круглые сутки и могут не отвечать на письма и сообщения в определенное время.
ИСТОЧНИК KP.RU