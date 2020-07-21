Синоптик рассказал, когда в России закончатся аномальные дожди

21 Июль 2020 2020-07-21T17:05:59+03:00

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Это лето в России выдалось чересчур дождливым. Города то и дело утопали в ливнях и грозах. В некоторых местах даже бились рекорды по количеству осадков. И, судя по всему, дожди не спешат заканчиваться.

- Те прогнозы, которые я вижу говорят о том, что до конца месяца дожди продолжатся, будут какие-то короткие окна хорошей погоды, но, тем не менее, до конца июля сохранится такой дождливый характер метеорологических условий с очень умеренным температурным фоном, едва ли соответствующим климатической норме, - рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Комсомольская правда".

Что касается погоды, то до конца июля жары на европейской части России ждать не стоит. Немного потеплеет только с наступлением августа. Но это будет не изнуряющая жара, а вполне себе нормальная летняя погода. Тишковец отметил, что температура зафиксируется в пределах климатической нормы, либо поднимется буквально на один градус выше, чем положено. В Центральной России это примерно 10-15 градусов ночью и 20-25 - днем.

- Никакой экстремальной жары +30, но и никакого аномального холода в августе не ожидается, - заключил синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU