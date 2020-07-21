Раскрыто настоящее имя террориста, захватившего автобус в Луцке

21 Июль 2020 2020-07-21T18:57:18+03:00

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В сети появилась фотография паспорта преступника, который сегодня утром, 21 июля, захватил автобус с людьми в заложники, в центре украинского города Луцк. Судя по опубликованному фотоснимку настоящее время террориста - Кривош Максим Степанович. Фото паспорта опубликовала в своем Telegram-канале Ольга Шарий.

Снимок подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что «луцкий террорист» родился на территории Российской Федерации. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook подтвердил эту информацию: подозреваемым в захвате заложников является 45-летний гражданин Украины Максим Кривош, родившийся в Оренбургской области. До этого он дважды был судим и отбывал срок за совершение тяжких преступлений. Послужной список Кривоша включает мошенничество, вымогательство, незаконное ношение оружия и бандитизм.

Напомним, что в Twitter злоумышленник представился как «Максим Плохой». В последней публикации он потребовал, чтобы первые лица Украины записали и опубликовали видеобращения, в которых должны признать себя «террористами в законе».

В захваченном автобусе находится около 20 человек. Максим Кривош сообщил правоохранительным органам, что транспортное средство заминировано, а в другой части города заложена еще одна бомба. По заверениям террориста, взрыв случится, даже если сам он погибнет. Ближе к вечеру у места захвата автобуса действительно прогремел взрыв: украинские средства массовой информации заявили, что преступник выбросил бомбу из транспорта, она взорвалась, но никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU