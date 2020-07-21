Зеленский выполнил требование террориста из Луцка
Украинский президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке. Глава государства снял видеообращение, в котором посоветовал всем смотреть фильм "Земляне".
- Фильм «Земляне» 2005 года – смотреть всем, - сказал украинский лидер.
Напомним, что после разговора с Зеленским террорист отпустил из автобуса трех человек - пожилую женщину, подростка и молодую беременную девушку.
После захвата заложников преступник потребовал, чтобы 23 представителя украинской власти и бизнеса опубликовали в социальных сетях видеообращение, в котором признали бы себя «террористами в законе».
Особые требования у Максима Кривоша были к президенту страны: Владимир Зеленский должен был опубликовать видео с советом посмотреть филь «Земляне» - документальное кино 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми, расизме, сексизме, видовой дискриминации и прав животных. В картине демонстрируются кадры со скрытых камер в зоомагазинах, приютах, скотобоен и мест продажи кожи и меха.
Зеленский выполнил требование террориста.
ИСТОЧНИК KP.RU