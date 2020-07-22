Американскую школьницу, осужденную за невыполненное домашнее задание, оставили за решеткой
Во вторник, 21 июля, в окружном суде Окленда (штат Мичиган) прошли слушания по делу 15-летней темнокожей школьницы, которую отправили за решетку после того, как девушка, ранее осужденная за нападение и кражу, не выполнила домашнее задание.
Адвокат юной афроамериканки подал ходатайство о досрочном освобождении своей подзащитной, однако судья Эллен Бреннан решила, что нарушительница должна оставаться в спецучреждении для несовершеннолетних. По словам судьи, Грейс (так в СМИ называют девочку-подростка) находится «именно там, где должна быть», и лишение свободы пойдет ей только на пользу, сообщает газета New York Times.
Напомним, сайт kp.ru писал об этой истории. В прошлом году Грейс должны были изолировать от общества по обвинению в нападении и краже, но тогда суд оставил ее на свободе с испытательным сроком.
Однако, когда американские школы из-за пандемии коронавируса перешли на дистанционное обучение, трудный подросток не выполнила домашнее задание, и судья счел, что это нарушает условия испытательного срока. В итоге Грейс с середины мая находится спецучреждении для несовершеннолетних нарушителей, а за ее освобождения добиваются журналисты, общественники и законодатели.
ИСТОЧНИК KP.RU