2020-07-22T06:47:30+03:00
В мире

Американскую школьницу, осужденную за невыполненное домашнее задание, оставили за решеткой

Судья отказалась освободить несовершеннолетнюю нарушительницу из спецучреждения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Судья сказала, что Грейс находится именно там, где и должна бытьСудья сказала, что Грейс находится именно там, где и должна бытьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 21 июля, в окружном суде Окленда (штат Мичиган) прошли слушания по делу 15-летней темнокожей школьницы, которую отправили за решетку после того, как девушка, ранее осужденная за нападение и кражу, не выполнила домашнее задание.

Адвокат юной афроамериканки подал ходатайство о досрочном освобождении своей подзащитной, однако судья Эллен Бреннан решила, что нарушительница должна оставаться в спецучреждении для несовершеннолетних. По словам судьи, Грейс (так в СМИ называют девочку-подростка) находится «именно там, где должна быть», и лишение свободы пойдет ей только на пользу, сообщает газета New York Times.

Напомним, сайт kp.ru писал об этой истории. В прошлом году Грейс должны были изолировать от общества по обвинению в нападении и краже, но тогда суд оставил ее на свободе с испытательным сроком.

Однако, когда американские школы из-за пандемии коронавируса перешли на дистанционное обучение, трудный подросток не выполнила домашнее задание, и судья счел, что это нарушает условия испытательного срока. В итоге Грейс с середины мая находится спецучреждении для несовершеннолетних нарушителей, а за ее освобождения добиваются журналисты, общественники и законодатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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