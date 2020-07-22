Зеленский рассказал о своих переговорах с захватчиком в Луцке и объяснил, почему отказались от штурма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что около 7-10 минут разговаривал с захватившим пассажирский автобус в Луцке. Президент и захватчик договорились, что он отпустит нескольких людей. По просьбе Зеленского, это были раненый, беременная женщина и ребёнок. Тогда преступник признался, что информация о раненом была блефом.
- Поэтому договорились, что он отпустит трёх человек, и я после этого запишу видео. После того, как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30-40 минут, и он отпустил заложников, рассказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовало издание "Украинская правда".
В Луцке освободили всех заложников.
ИСТОЧНИК KP.RU