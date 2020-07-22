2020-07-22T10:06:52+03:00
В мире

Зеленский рассказал о своих переговорах с захватчиком в Луцке и объяснил, почему отказались от штурма

Президент Украины разговаривал с преступником около 10 минут
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минутВладимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минутФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что около 7-10 минут разговаривал с захватившим пассажирский автобус в Луцке. Президент и захватчик договорились, что он отпустит нескольких людей. По просьбе Зеленского, это были раненый, беременная женщина и ребёнок. Тогда преступник признался, что информация о раненом была блефом.

- Поэтому договорились, что он отпустит трёх человек, и я после этого запишу видео. После того, как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30-40 минут, и он отпустил заложников, рассказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовало издание "Украинская правда".

В Луцке освободили всех заложников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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