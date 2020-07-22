Мишустин: Число безработных в России увеличилось с апреля в 3,5 раза
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с отчетом о результатах работы правительства. Он сообщил о ситуации на рынке труда - на фоне пандемии коронавируса вырос показатель безработицы. Официально на бирже стоят 3 миллиона человек - это в 3,5 раза больше, чем было на 1 апреля 2020 года.
- Глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью,- сказал Михаил Мишустин.
Он сообщил, что этот вопрос находится на контроле у главы государства. Кризис пандемии коронавируса затронул всех - и бизнес, и граждан, снизились доходы. Премьер признал, что тяжелее всего пришлось тем, кто потерял работу, семьям с детьми. Именно поэтому в правительстве ввели новые меры поддержки граждан.
Мишустин: Число безработных в России увеличилось с апреля в 3,5 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU