2020-07-22T16:54:36+03:00
Политика

Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии

Перехваты воздушных судов прошли на Черным морем и Балтикой
Ксения АНУФРИЕВА
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Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и ГерманииРоссийские истребители перехватили самолеты-разведчики США и ГерманииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российские истребители 22 июля вылетели на перехват самолетов-разведчиков Соединенных Штатов над водами Черного моря, где проходят учения НАТО. Одновременно перехватили немецкий разведывательный самолет над Балтикой. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Радиолокационные средства разведки дежурных сил ПВО Черноморского и Балтийского флотов засекли американские самолеты Р-8А "Посейдон" и U-2S и немецкий Р-3С "Орион".

Подчеркивается, что ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов сопроводили иностранных разведчиков, нарушения государственной границы России не допущено.

Напомним, что в последнее время присутствие иностранной военной авиации над акваториями у границы России значительно увеличилось. Накануне истребители РФ перехватили норвежский самолет-разведчик «Орион» над Баренцевым морем. В этот же день российская авиация вылетала для перехватал и сопровождения разведчиков военно-воздушных сил Соединенных Штатов над Черным морем.

Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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