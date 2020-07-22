Ученые назвали диету для насыщения организма «белком долголетия»

22 Июль 2020 2020-07-22T21:22:29+03:00

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Исследователи Сибирского федерального университета рассказали о диете на основе гречневой крупы, которая насыщает организм человека «белком долголетия» и способствует «ремонту» клеток. Именно гречка, по результатам исследований ученых, оказывает уникальное оздоровительное действие. Статью ученые опубликовало издание Journal of Cereal Science.

Эксперты университета заявили, что гречка, содержащая высокий уровень сиртуина – так называемого «белка долголетия», позволяет насытить организм важными микроэлементами и оказывает целый ряд других позитивных эффектов. Сиртуин принимает участие в формировании жировых клеток и метаболизме глюкозы, тем самым замедляя старение и повышая стрессоустойчивости, а также обновляя клетки организма.

- Чем меньше калорий входит в рацион человек, тем больше в его организме накапливается «белка долголетия». С помощью диеты из гречи запускается «ремонт» клеток. Но надо учитывать, что людям, которые страдают от некоторых заболеваний, а также детям и беременным женщинам голодать нельзя. Поэтому вырабатывать нужный объем сиртуина поможет гречка, - отмечают авторы исследования.

Дешевая и доступная крупа богата аминокислотами, клетчаткой и витаминами группы В, которые нужны для стабильной работы нервной, кровеносной и иммунной системы.

Накануне диетолог раскритиковала известную диету Пьера Дюкана, по ее словам, описанный специалистом способ быстро похудеть, отказавшись от употребления жиров и углеводов, представляет опасность для здоровья человека.

ИСТОЧНИК KP.RU