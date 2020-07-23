2020-07-23T03:37:19+03:00
Авто

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование в потоке

Штрафы могут составить от трех до 15 тысяч рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мотоциклисты часто создают аварийные ситуации на дорогахМотоциклисты часто создают аварийные ситуации на дорогахФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий штрафы для мотоциклистов за опасное лавирование между рядами и параллельное движение в одной полосе с другими транспортными средствами. Плата за подобные маневры на дорогах может составить от трех до 15 тысяч рублей.

Проект закона уже направлен на обсуждение в правительство. Об этом рассказала газете «Известия» автор документа, депутат Светлана Бессараб. Она пояснила, что основная цель этой инициативы – защитить и автомобилистов, и мотоциклистов, которые часто создают аварийные ситуации на дорогах. Депутат Госдумы подчеркнула, что в ДТП «погибает почти в 30 раз больше водителей мотоциклов, чем автолюбителей», так как байкеры «не защищены от травм в силу особенностей их транспорта».

«Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 метра или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет два метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами», - приводит издание слова Светланы Бессараб.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июня разбилась на мотоцикле на Бали известный блогер Настя Тропицель, а уже в этом месяце в ДТП погибла популярный мотоблогер Ксения Никитина, «железный конь» которой врезался в трактор..

ИСТОЧНИК KP.RU

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