2020-07-23T08:32:37+03:00
Общество

Дегтярёв предложил снизить тарифы на ЖКУ в Хабаровском крае

Врио губернатора сообщили о больших долгах населения перед ресурсоснабжающей организацией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХДегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХФото: Иван МАКЕЕВ
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил снизить тарифы для населения региона по всем видам услуг ЖКХ. Дегтярёв выступил с такой инициативой после того, как на совещании ему сообщили о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации из-за долгов населения.

- Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих, - отметил врио главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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