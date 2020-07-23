Дегтярёв предложил снизить тарифы на ЖКУ в Хабаровском крае

23 Июль 2020 2020-07-23T08:32:37+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил снизить тарифы для населения региона по всем видам услуг ЖКХ. Дегтярёв выступил с такой инициативой после того, как на совещании ему сообщили о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации из-за долгов населения.

- Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих, - отметил врио главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU