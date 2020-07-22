«Прохожим - привет, журналистам - мороженое, девушке - встречу»: Как прошло первое утро нового губернатора в Хабаровске

ЖИРИНОВСКИЙ РЫДАЛ БЫ ОТ ЗАВИСТИ...

Надо отдать и.о. губернатора Хабаровского края должное – реакция у него отменная.

Сначала Михаил Дегтярев от волнений наломал гору дров. Он так аккуратно делал все, чтоб бунтующий край его возненавидел, что казалось – на твоих глазах пишется учебник: «Как губернатору не надо приезжать в регион».

Напомню, что Михаил вместо обращения к хабаровчанам, дескать, привет, я всех люблю, «повесил» в Instagram видео президентской процедуры своего назначения, которое набрало пару тысяч бурчаний недовольных дальневосточников.

Отменил брифинг для местных журналистов и дал комментарии федеральным. Заперся в местном Белом доме и на крики улицы «Миша, выходи!» не реагировал. После первых суток губернаторства рейтинг Дегтярёва, судя по опросам в местных соцсетях, балансировал у 5 процентов.

Михаил Дегтярев: «Я прошел такие митинги, какие хабаровчанам и не снились. Меня не напугать!» 00:00 00:00

Но за ночь с Дегтярёвым случилось что-то волшебное.

Утром губернатор вооружился мобильником, и снимая себя вытянутой рукой (кстати, именно так я пишу в Хабаровске видеорепортажи с митингов) пошел по городу.

degtyarev_info Михаил Дегтярев вышел в прямой эфир

В итоге в Instagram политика появилось прелестное видео, от которого бы прослезился «политический папа» Дегтярева Жириновский и рыдал бы от зависти гипер-популист Трамп.

Вот Дегтярев идет по залитому солнцем городу и здоровается с прохожими.

Вот Дегтярёв покупает мороженное.

Вот он кормит им вовремя подвернувшихся журналистов.

- Красивое тут у вас здание, - любуется он Хабаровском, в который он приехал в четвертый раз в жизни...

Нечаянно переходит на красный свет. Улица недовольно гудит. Потом водители опознают губернатора. И гудят уже организованно.

- Недовольны, - кивает глава края в телефон. - Я понимаю. Я временно исполняющий обязанности губернатора. Если Фургал вернется сюда и будет участвовать в выборах, тут же соберу вещи и уеду.

Назойливые гудки не прекращались.

- Люди в Хабаровске культурные, - решил сказать что-то приятное городу губернатор. И, подумав, кивнул: - Но могут на хер послать. И я тоже могу их послать...

Так демократично и бесстрашно он шел к себе на работу. Я хотел было выключить запись. Но на мой телефон вдруг упала загадочная смс. «Там о тебе».

И вдруг губернатор говорит, мол, хочу пригласить к себе на встречу корреспондента «Комсомольской правды» Владимира Ворсобина.

- Чего?! – не понял я.

ДЕВУШКА С НЕПРИЛИЧНЫМ ЖЕСТОМ, ОТЗОВИТЕСЬ

Первая встреча Дегтерева с хабаровской общественностью случилось в местной Общественной же палате, куда меня, кстати, никто не приглашал. Но я зашел, конечно, чтоб понять – что за чудеса?

- Вижу журналиста Ворсобина из «Комсомольской правды»! - прервал выступление Дегтярев. - Я когда готовился к приезду, смотрел ваши репортажи. Большое спасибо. Все правильно вы подметили.

Такого у меня с губернаторами еще не бывало.

Жаловались, ругались, игнорировали – это сколько угодно.

Но чтоб благодарить за репортажи с митингов, где люди проклинают власть... Люди, бывало, скажут – спасибо. Но чтоб целый губернатор...

Это как-то не вмещалось в моей голове.

Меня частично парализовало.

Из оцепенения я вышел через час, когда Дегтярев (уже в своем кабинете) появился со стопкой верещащих телефонов...

«Они там кричат (кивает в окно): «выходи-выходи», а почему я выходить должен, почему они мной манипулируют?! У меня смотрите сколько работы... После опубликования указа мне было 2 тысячи звонков, 1600 сообщений в ватсапе, 500 телеграме, и 200 личных смс. Я не разобрал их до сих пор!

- И все-таки стоит потратить 15 минут, – говорю. - Ну выйдите к людям, уважьте их...

- Это неуважительно, неприлично так кричать... И это не весь Хабаровск. Есть в городе и другие мнения.

И предложил протестующим протестную энергию приложить в «полезное русло – стать, например, волонтером».

- Кстати, - вдруг вспомнил губернатор, - за всю сегодняшнюю прогулку только три автомобиля просигналили. И одна девушка показала мне не очень пристойный жест. Я хочу этой девушке передать: во-первых, это неприлично, во-вторых, я с удовольствием с ней пообщаюсь. Если у нее есть сложности с органами госвласти, с правоохранителями, пусть мне напишет. С пометкой: «Я - та, которая показала вам непристойный жест на пешеходном переходе». Я пойму – это она.

БУДУТ ЛИ РАЗГОНЯТЬ МИТИНГИ?

Мы говорили с Дегтярёвым откровенно ровно до той минуты в конце интервью (оно готовится и будет выложено на kp.ru в ближайшие часы), когда я задал вопрос:

– Будет ли применена сила к демонстрантам?

Впрочем, и тут губернатор не стал обманывать.

- Я просто не хотел бы это комментировать, – ответил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791770" frameborder="0"></iframe> Новый губернатор Хабаровского края.Стал депутатом в 32 года, предлагал запретить доллары. собирался в космос. Рассказываем, чем знаменит врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

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