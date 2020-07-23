2020-07-23T12:18:04+03:00
Туризм

Туристам пошагово объяснили, как получить 15 тысяч кешбэка за отдых в России

В правительстве выделили 15 миллиардов рублей на компенсации туристам, которые будут отдыхать в России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Получить кэшбек можно только при покупке пакетных туровПолучить кэшбек можно только при покупке пакетных туровФото: Олег УКЛАДОВ
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Туристам объяснили, как получить до 15 тысяч рублей кэшбека за отдых в России.

Это часть программы по развитию туризма в России, о компенсациях впервые 22 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в правительстве. Туристы могут рассчитывать на кэшбек в размере от 5 до 15 тысяч рублей, это реальные деньги, которые можно вернуть себе на счет, а не скидки или прочие льготы на путевки.

Как получить компенсацию за путевку, выяснил сайт kp.ru.

Туристический кэшбэк: Государство готово вернуть людям до 15 тыс. за отпуск в России

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Шаг 1: Решить, когда ехать отдыхать

Программа будет распространяться на туры, купленные с 15 августа и до 20 декабря 2020 года.

Шаг 2: Выбрать тур

В Ростуризме рассчитывают субсидировать два миллиона поездок, уже составлен список регионов, куда можно отправиться и получить кэшбек (в этом списке нет популярных морских курортов - льготу можно получить только в межсезонье - с октября по декабрь).

Шаг 3: За какой тур дают кэшбек

Право на кэшбек дают при покупке пакетного тура, самостоятельные путешественники такой возможности лишаются, ведь программа призвана поддержать пострадавшую во время пандемии туристическую отрасль. Тур должен стоит минимум 25 тысяч рублей и не должен быть короче пяти дней.

Тур нужно покупать через сайт туроператора, а не через турфирму (ее может просто не оказаться в списке, участников программы). Этот список можно найти как раз на сайте туроператора.

Шаг 4: Получаем деньги

Деньги перечислят на банковскую карту "МИР", с которой и была оплачена путевка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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