Последний Boeing 747 австралийской авиакомпании Qantas нарисовал в небе кенгуру во время прощального рейса

23 Июль 2020 2020-07-23T14:59:46+03:00

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Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways Limited сегодня, 23 июля, попрощалась со своим последним Boeing 747. Вылетев из Сиднея в Лос-Анджелес, борт "нарисовал" в небе легендарный логотип - кенгуру. Авиакомпания рассказала об этом в своём Twitter.

- Этот самолёт сильно опережал время и был особенно мощным. Инженеры и экипаж любили работать с ним, а пилотам нравилось им управлять. Также сильно он нравился и пассажирам. Boeing 747 заняли особое место в авиации, и я знаю, что многие будут скучать по ним, как и я, - поделился генеральный директор Qantas Group Алан Джойс.

Прощальным рейсом Boeing 747 руководила первая женщина-капитан авиакомпании Qantas Сорель Куинн.

- Я управляла Боингом-747 в течение 36 лет, и это было честью для меня, - заявила пилот.

В аэропорту Сиднея собралось множество австралийцев, чтобы попрощаться с самолётом. Перед отправкой в Лос-Анджелес с грузом в честь самолёта пустили водный салют.

После этого лайнер отправят на кладбище самолётов в пустыню Мохаве.

Самолёт стал легендарным для авиакомпании и всей Австралии, поскольку из-за своих размеров сделал международные перелёты на другие материки доступными для австралийцев.

Последний Boeing 747 авиакомпании Qantas нарисовал в небе кенгуру.

ИСТОЧНИК KP.RU