Евросоюз выделит Киеву 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T16:13:44+03:00

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Евросоюз и Украина подписали меморандум об оказании макрофинансовой помощи, который предполагает выделение Киеву 1,2 млрд евро на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина получит от Европейского Союза 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Сегодня подписали меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках рабочего визита в Брюссель», - рассказал глава украинского правительства на своей странице в Facebook.

Шмыгаль заявил, что это «крупнейший транш Еврокомиссии» в рамках программы макрофинансовой помощи направлен на преодоление негативных последствий пандемии и предусмотрен для десяти стран.

Шмыгаль назвал эти средства «важным шагом», который будет поддерживать макрофинансовую стабильность Украины и будет направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан.

Напомним, днем ранее в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекций на Украине продлили ограничительные меры до 31 августа. Продление карантина означает, что украинцы обязаны будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Кроме того, страну решили поделить на зоны в зависимости от числа инфицированных

По данным на 23 июля на Украине зафиксировано почти 61 тысяча случаев заражения. За все время пандемии погибли больше 1,5 тысячи украинцев от осложнений коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU