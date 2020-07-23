2020-07-23T17:36:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурашко рассказал о третьем этапе испытания вакцины от коронавируса

Для финальной фазы потребуется не менее 1 600 добровольцев
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мурашко рассказал о третьем этапе испытания вакцины от коронавирусаМурашко рассказал о третьем этапе испытания вакцины от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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На третьем этапе исследования вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной исследовательским центром имении Гамалеи, планируется привить не менее 1 600 добровольцев для двух форм препарата - жидкой и лиофилированной. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований, сегодня эксперты планируют, что это будут минимум 800 человек на каждую форму выпуска. И эти пациенты ... также получат вакцинацию, и параллельно начнется масштабирование производства», - сообщил он, уточнив, что право вакцинации будет предложено и наиболее подверженным риску группам.

Напомним, ранее сообщали, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины института имени Гамалеи. По словам первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, это говорит о готовности препарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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