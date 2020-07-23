От зарплаты до зарплаты: 72% россиян пожаловались на нехватку средств

23 Июль 2020 2020-07-23T17:26:58+03:00

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Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, что почти половина граждан страны испытывают нехватку денег до получения зарплаты.

При этом, согласно данным исследований, так считают 43% граждан России, 33% респондентов отмечают, что попадают в такое положение раз в несколько месяцев, 39% граждан ответили, что зарплаты до конца месяца не хватает время от времени. Из всех опрошенных 72% считают свое материальное положение плохим. Финансовые проблемы появляются, несмотря на то, что многими компаниями предусмотрена система выплат заработной платы дважды в месяц. Согласно собранной статистике лишь 17% работающих россиян не сталкиваются с такой проблемой никогда.

По данным ВЦИОМ, опрос был проведен 2 июля 2020 года. В нем приняли участие более 1 600 людей в возрасте от 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU