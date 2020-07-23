В отношении братьев Ананьевых, присвоивших деньги «Промсвязьбанка», возбуждены новые уголовные дела

23 Июль 2020 2020-07-23T18:32:44+03:00

Александр Бастрыкин рассказал о ходе расследования дела по хищению средств в "Промсвязьбанке" ФОТО СК РФ

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал о ходе расследования громкого уголовного дела по факту хищения средств «Промсвязьбанка».

Разбираясь в афере, следователи возбудили новые уголовное дела в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых. В 2017 году они вывели из банка более 15 миллиардов рублей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Банкиры обвиняются в хищении 87 млрд рублей, принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк".

- Ананьевы владели более 50 процентами акций. Еще в 2017 году Центральный банк РФ выявил серьезные нарушения в "Промсвязьбанке", - рассказал глава СКР «Российской газете».

Глава ведомства отметил, что подозреваемые осознавали, что могут быть отстранены от управления делами банка, но решили вывести вверенные им денежные средства из финансового оборота страны в кипрские компании.

В преступной схеме было задействовано более 10 доверенных лиц, в том числе иностранцы. Их незаконно трудоустроили в банк и выдали доверенности на право распоряжаться денежными средствами.

- По фиктивным документам на счета иностранной компании поступили более 57,3 миллиарда рублей и более 500 миллионов долларов. Под видом оплаты ценных бумаг, которые банк не приобретал,- заявил Александр Бастрыкин.

Большинство участников преступной схемы установлено. В банк удалось вернуть часть похищенной суммы – порядка 15 процентов от украденного.

Имущество и счета фигурантов арестованы, причем как в России, так и за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU