Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

23 Июль 2020 2020-07-23T20:07:01+03:00

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В ходе телефонного разговора президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями с учетом особой ответственности Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили в Кремле

Главы государства подтвердили актуальность двусторонних консультаций по вооружениям, включая Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Лидеры также обсудили и иранскую ядерную программу, а также коллективные усилия ради стабильности в регионе.

Глава Белого дома заявил российскому лидеру, что надеется избежать «дорогостоящей гонки вооружений» между Пекином, Москвой и Вашингтоном.

Коме того, Путин и Трамп позитивно оценили сотрудничество России и США в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Напомним, на данный момент остро стоит вопрос о продлении договора СНВ-3. Ранее президент России заявил, что так и не удалось начать серьёзные переговоры с Соединенными Штатами. В свою очередь, США сообщили о планах расширить список вооружений, которые должны быть под запретом, а американский лидер предложил включить в договор Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU