2020-07-23T20:44:19+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ назвала ночные клубы основным местом распространения коронавируса

В организации призвали воздержаться от посещения дискотек
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует отказаться от посещения ночных клубов, которые в данный момент являются основным местом распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

При этом, по ее словам, прямое решение закрыть все ночные клубы не поможет. Керкхове посоветовала использовать «подход, основанный на фактах».

«Где появляется вирус, есть ли возможности для передачи вируса, и если это происходит в какой-то определенной зоне, то тогда да, такие места должны быть на время закрыты», - отметила глава технической группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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