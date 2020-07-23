Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений

23 Июль 2020 2020-07-23T22:07:47+03:00

Украинский лидер заявил, что Киев должен знать в состоянии ли он выполнить требования договора

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Киев требует детальной расшифровки всех пунктов Минских соглашений для понимания, какие пункты украинская сторона сможет выполнить. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный <…> Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы», - заявил украинский лидер в ходе рабочего визита в Станицу Луганскую вместе со швейцарским коллегой Симонеттой Соммаругой.

По словам Зеленского, сейчас в переговорах в рамках контактной группы от Украины участвуют «много профессионалов», договорились до «очень серьезного шага» для Киева - о прекращении огня. Глава незалежной напомнил, что этот документ ожидает подписания всех сторон «нормандской четверки», и выразил надежду, что его подпишут все стороны: Украина, Франция, Германия, Россия.

Напомним, днем ранее, 22 июля, полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что после почти пяти месяцев «сопротивления» Киев нашел в себе силы согласовать меры по прекращению огня, которые начнут действовать с 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU