2020-07-24T02:40:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурашко рассказал о сроках вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Глава Минздрава также оценил результаты испытаний российской сыворотки
Юлия КЕКОВА
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Мурашко рассказал о сроках вакцинации от коронавируса людей из группы рискаМурашко рассказал о сроках вакцинации от коронавируса людей из группы рискаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда в России начнется вакцинация от коронавируса.

По его словам, скорее всего, это начнется уже в августе текущего года. Первыми сыворотку получат медики и люди из группы риска.

- Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким конкретно категориям. В первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с инфицированными, - заявил Мурашко на пресс-конференции.

Однако, когда именно начнется массовая вакцинация населения от covid-19, министр не уточнил.

Ранее сайт kp.ru писал, чем именно опасен коронавирус. По словам руководитель Минздрава, новый covid-19, по сути, одна из вариаций, с которой мир сталкивался ранее. Подобными были ближневосточный респираторный синдром и атипичная пневмония. Но "ковид" отличается от похожих инфекцией тем, что в первую очередь, он обладает особой контагиозностью и чаще других вызывает осложнения у инфицированного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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