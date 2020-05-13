Мурашко рассказал, чем особенно коварен коронавирус
Коронавирусная инфекция является одним из вариантов болезни, с которой человечество уже сталкивалось раньше, но она более коварна и заразна. Об этом на пленарном заседании нижней палаты 13 мая, в среду, рассказал глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
- Новый коронавирус, по сути, это одна из вариаций, с которой мы уже сталкивались ранее. подобными были ближневосточный респираторный синдром, атипичная пневмония. Но COVID-19 отличается от похожих инфекцией тем, что в первую очередь, он обладает особой контагиозностью и чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть бессимптомные формы, которые до этого считали неопасными, - заявил глава ведомства.
Михаил Мурашко также отметил, что при компьютерной томографии в настоящее время обнаруживаются достаточно выраженные поражения легочной ткани без клинических симптомов и даже без температуры.
- Коварность коронавируса обуславливает его контагиозность, и распространенность накладывает отпечаток на всю систему, - добавил министр здравоохранения России.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса будет кардинально отличаться от тех, что были в начале, поэтому теперь болезнь будут лечить иными способами. В Минздраве также обозначили примерный срок разработки вакцины от коронавируса и клинических исследований лекарства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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