В России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства

24 Июль 2020 2020-07-24T07:13:40+03:00

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В России сегодня, 24 июля, вступил в силу закон, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей других государств и лиц без гражданства. Нормативный акт был подписан президентом страны Владимиром Путиным в апреле этого года.

Документ разрешает иностранцам получать гражданство РФ без отказа от имеющегося паспорта, а также сокращает обязательный срок нахождения на территории страны для его получения. Теперь жители других стран, которые находятся в браке с россиянами, а также люди, имевшие гражданство СССР и проживающие на территории бывших советских республик, и иностранцы, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России, смогут подать заявление на получение паспорта, не предоставляя данные о доходах и не подтверждая проживание в государстве сроком не менее трех лет.

Вступивший в силу федеральный закон также упростит получение гражданства для русскоговорящих соотечественников и проживающих в России граждан бывших советских республик. Граждане Белоруссии и Украины смогут получать российское гражданство, не сдавая обязательного экзамена по русскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU