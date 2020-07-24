2020-07-24T07:57:34+03:00
Политика

В США предложили привлечь Россию к противостоянию с Китаем

Помпео считает необходимым создать «альянс демократии» против КНР
Ксения АНУФРИЕВА
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В США предложили привлечь Россию к противостоянию с КитаемВ США предложили привлечь Россию к противостоянию с КитаемФото: REUTERS
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Американский государственный секретарь Майк Помпео заявил, что для противостояния Китаю следует создать альянс, в который можно привлечь и Россию. В ходе своего заявления 24 июля политик отметил, что КНР допускает такие же ошибки, как и СССР, не соблюдает права собственности и верховенства закона.

- Я думаю, что есть возможность привлечь Россию к этому противостоянию. Возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и РФ. Китайской стороне необходимо противопоставить альянс демократии. Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит этот мир, - заявил Майк Помпео, отвечая на вопрос о том, смогут ли Штаты заручиться поддержкой с российской стороны.

Госсекретарь США заявил также, что для создания альянса против Китая уже имеются необходимые средства. Он отметил, что американской стороне следует работать вместе с Россией по стратегической стабильности для достижения мира.

Напомним, что вчера российский президент Владимир Путин отметил высокий уровень российско-китайских отношений. Взаимоотношения между двумя странами лидер считает образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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