2020-07-24T09:35:27+03:00
Спорт

«Я вернулся»: Майк Тайсон анонсировал бой с Роем Джонсом

«Железный Майк» возвращается на ринг 12 сентября
Ксения АНУФРИЕВА
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«Я вернулся»: Майк Тайсон анонсировал бой Роем с Джонсом«Я вернулся»: Майк Тайсон анонсировал бой Роем с ДжонсомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе, легенда бокса 54-летний Майк Тайсон пообещал в скором времени вернуться на ринг. На своей странице в социальной сети Instagram американец опубликовал анонс выставочного поединка с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Бой должен пройти 12 сентября текущего года.

- Я вернулся. 12 сентября против Роя Джонса, - написал бывший абсолютный чемпион мира по боксу.

Поединок состоится в Лос-Анджелесе и будет состоять из восьми раундов. Майка Тайсона к сражению подготовит известный тренер по ММА Рафаэль Кордейро.

Надо отметить, что легендарный боксер не появлялся на ринге с 2005 года. Недавно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных боев и опубликовал в социальных сетях несколько видеозаписей, на которых продемонстрировал впечатляющую физическую форму. Рой Джонс завершил спортивную карьеры в 2018 году.

miketysonmiketyson
Видеоанонс боя Тайсона с Джонсом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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