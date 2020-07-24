"Мы перебрали лимит благоприятных годов": Эксперт оценил последствия засухи в России

24 Июль 2020 2020-07-24T10:27:52+03:00

На радио «КП» доцент сообщил, что последняя засуха в стране была десять лет назад

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Российский специалисты прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов страны из-за засухи и суховеев. В эфире Радио «Комсомольская правда» доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов оценил последствия этого неприятного природного явления. Эксперт заявил, что последняя засуха в стране была целых 10 лет назад.

- Это не страшилка, это реальная жизнь. Засухи встречаются с интервалом в 3-7 лет, в России последняя были десять лет назад, так что мы перебрали лимит благоприятных годов. Эта засуха не такая серьезная, как в 2010 году, когда вводили зерновое эмбарго. В настоящее время запрета на экспорт зерна нет, но, тем не менее, ограничения на него ввели. Это означает, что руководство опасается, что страна останется без зерна. Это благие намерения, но крестьяне, агрохолдинги, фермеры рассчитывали получить от экспорта значительный доход, - объяснил специалист.

Без зерновых и посевных культур Россия, конечно, не отстанет, ведь будут закупки, однако это может отразиться на цене продукции. Игорь Абакумов также сообщил, что цены и так растут с тех пор, как началось импортозамещение.

- В общем-то импортозамещение – хорошее дело, но нужны кратные вложения в технологии. Например, системы искусственного орошения и прочее. Нужна новая индустриализация сельского хозяйства, - заявил доцент сельхозакадемии.

Игорь Абакумов пояснил, что средства в первую очередь следует вкладывать в семеноводство, в том числе семеноводство засухоустойчивых культур, поскольку засухи в России будут продолжаться. Не следует также забывать и о глобальном потеплении. На юге страны, по словам эксперта, засуха длится уже третий год.

- В южной части России засуха уже ощущается три года, и никто про это не говорил, никто не плакал. Люди проста стали переходить на более засухоустойчивые сорта и на менее влагоемкие технологии. Благодаря этому они не потеряли весь урожай – только процентов 20-30, некоторые 40-60, - рассказал доцент.

Как писал сайт kp.ru, текущий год решил «порадовать» людей не только пандемией коронавируса, но и аномальными погодными условиями. За последние несколько месяцев эксперты наблюдали рекордную жару в Сибири, самый холодный и дождливый апрель в российской столице, ранний сезон лесных пожаров и засуху в южной части страны.

ИСТОЧНИК KP.RU