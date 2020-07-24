24 Июль 2020 2020-07-24T13:44:43+03:00

Список стран, куда смогут полететь самолеты с 1 августа, планируют расширить

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Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения.

Воздушные границы открывают с 1 августа, правда, обмениваться туристами будут пока "по спискам". В этом списке в настоящее время три страны: Великобритания, Турция и Танзания.

- Решение о возобновлении полетов на принципах взаимности проработаны. Российские авиакомпании готовились к возобновлению международных рейсов, сегодня Росавиация уведомит компан,- сказал глава минтранса Евгений Дитрих.

На первом этапе международные полеты начнутся из Ростова, Москвы, Санкт-Петербурга.

- Для этих городов снимут ограничения по числу людей, которые прилетают. В работе сейчас порядка 30 стран, с которыми идут переговоры,- уточнил глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU