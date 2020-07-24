Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения.
Воздушные границы открывают с 1 августа, правда, обмениваться туристами будут пока "по спискам". В этом списке в настоящее время три страны: Великобритания, Турция и Танзания.
- Решение о возобновлении полетов на принципах взаимности проработаны. Российские авиакомпании готовились к возобновлению международных рейсов, сегодня Росавиация уведомит компан,- сказал глава минтранса Евгений Дитрих.
На первом этапе международные полеты начнутся из Ростова, Москвы, Санкт-Петербурга.
- Для этих городов снимут ограничения по числу людей, которые прилетают. В работе сейчас порядка 30 стран, с которыми идут переговоры,- уточнил глава ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU