Айя-София будет открыта для мусульманских молитв 24 часа в сутки

24 Июль 2020 2020-07-24T21:32:28+03:00

Айя-София будет открыта для мусульманских поклонений 24 часа в сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган распорядился, чтобы собор Святой Софии с пятницы, 24 июля, был открыт для мусульманских поклонений 24 часа в сутки. Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая

Как писал сайт kp.ru, первый за 86 лет намаз в Айя-Софии начался утром 24 июля и продлится сутки до утра 25 июля. В соборе уже назначены первые три имама и пять муэдзинов

Для того чтобы молящиеся мусульмане не видели христианских фресок, их скрыли шторами, которые опускаются в течение минуты. Изначально предполагали использовать особый режим освещения, однако от этой идеи отказались из-за опасений, что смена светового режима негативно повлияет на состояние фресок.

Напомним, 10 июля Госсовет Турции принял окончательное решение вернуть собору Святой Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка о превращении Айя-Софии в музей и запрете каких-либо богослужений на ее территории.

Против решения турецких властей выступили в Греции, ЮНЕСКО, РПЦ, а также папа Римский заявил, что опечален новостями из Стамбула.

ИСТОЧНИК KP.RU