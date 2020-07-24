Пушков высмеял готовность Турчинова "штурмовать Крым"

24 Июль 2020 2020-07-25T00:41:10+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности вести бой на территории Крыма.

Ранее Турчинов заявил, что согласен лично, присутствуя в первых рядах, штурмовать полуостров России, в случае, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский примет решение о наступлении.

- Если он (Зеленский) вдруг решит наступать на Крым - я буду в первых рядах штурмового батальона, - заявил украинский политик в интервью изданию Цензор.net.

Тем временем, по мнению российского парламентария, экс-глава СНБО делая подобные заявления пытается продемонстрировать "редкую храбрость", зная, что никто не намерен отправлять его в Крым.

Напомним, Крым вновь стал частью России в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU