2020-07-25T03:46:11+03:00
Здоровье

Врач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужином

Увлечение спиртным может пагубно сказываться на здоровье
Юлия КЕКОВАОксана НАРАЛЕНКОВА
Поделиться:
Врач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужиномВрач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужиномФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, но что же будет от "стопки беленькой" за вкусным ужином? Врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова рассказала kp.ru о действии спиртного на желудочно-кишечный тракт.

По словам специалиста, особенно вреден алкоголь в период обострения заболеваний. Спиртосодержащие напитки негативно влияют на работу поджелудочной железы и печени. Небольшие дозы алкоголя допустимы только в период ремиссии заболевания.

- Есть такое понятие, как "безопасная доза алкоголя". Это такая доза, при употреблении которой оказывается минимальный риск для здоровья, но она во многом зависит от возраста, пола, сопутствующих заболеваний и в целом ее может определить только ваш лечащий врач, - считает гастроэнтеролог.

Также при наличии заболеваний органов пищеварения, в частности в период обострения, следует отказаться не только от "стопочки", но и воздержаться от крепкого кофе и чая - такое питье повышает секрецию в желудке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гастроэнтеролог рассказала, так ли полезен супчик для желудка, как мы думали

А также чем грозит изжога и как избежать гастрита и язвы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужином
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Самолет с гуманитарным грузом потерпел крушение из-за стада ослов
Захарова прокомментировала слова Помпео об альянсе против Китая
Военные Израиля нанесли удары по объектам сирийской армии
Российские пранкеры под видом Греты Тунберг разыграли Монику Левински
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
"Работали за еду": украинец завел 13 рабов и сдавал их в аренду
"Пари Сен-Жермен" выиграл Кубок Франции, победив "Сент-Этьен" 1:0
В мире число заразившихся коронавирусом за сутки побило новый рекорд
Почему Россия возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса, пояснили в МИД РФ
Пушков высмеял готовность Турчинова "штурмовать Крым"
Несколько женщин обвинили Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах
Минкультуры обсудит с Роспотребнадзором предложения по рассадке зрителей в театрах
Чартерные рейсы в Турцию возобновятся наравне с регулярными 1 августа
Александр Турчинов заявил о готовности возглавить «штурм» Крыма
Глава Росприроднадзора перечислила главные экологические проблемы России
Собянин рассказал о бесплатной вакцинации от коронавируса
Саркози и Путин «не поделили» последнюю шоколадку на первой встрече
Айя-София будет открыта для мусульманских молитв 24 часа в сутки
Глава Росприроднадзора рассказала, может ли наша экономика позволить себе заботиться об экологии
Новак и Дегтярев обсудили развитие топливно-энергетического комплекса Хабаровского края