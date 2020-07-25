Врач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужином

25 Июль 2020 2020-07-25T03:46:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, но что же будет от "стопки беленькой" за вкусным ужином? Врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова рассказала kp.ru о действии спиртного на желудочно-кишечный тракт.

По словам специалиста, особенно вреден алкоголь в период обострения заболеваний. Спиртосодержащие напитки негативно влияют на работу поджелудочной железы и печени. Небольшие дозы алкоголя допустимы только в период ремиссии заболевания.

- Есть такое понятие, как "безопасная доза алкоголя". Это такая доза, при употреблении которой оказывается минимальный риск для здоровья, но она во многом зависит от возраста, пола, сопутствующих заболеваний и в целом ее может определить только ваш лечащий врач, - считает гастроэнтеролог.

Также при наличии заболеваний органов пищеварения, в частности в период обострения, следует отказаться не только от "стопочки", но и воздержаться от крепкого кофе и чая - такое питье повышает секрецию в желудке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гастроэнтеролог рассказала, так ли полезен супчик для желудка, как мы думали

А также чем грозит изжога и как избежать гастрита и язвы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU