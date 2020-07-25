2020-07-25T07:27:03+03:00
В мире

Последние новости на утро 25 июля 2020: с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение

Мы собрали последние новости на утро 25 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Важные новости утраВажные новости утраФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Последние новости на утро 25 июля 2020 года: с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение. Теперь граждане нашей страны вновь смогут летать за границу, правда пока только в некоторые страны. Итак, летать можно будет после перерыва в четыре с лишним месяца, связанного с пандемией коронавируса,в Турцию - с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Даламан и Бодрум, в ВеликобританиюЛондон, в Танзанию - на остров Занзибар.

На Украине житель Херсонской области завел себе 13 рабов. Он незаконно удерживал мужчин и женщин в возрасте от 19 до 53 лет, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день на полях, а вырученные с "аренды" деньги, присваивал себе.

Российские пранкеры "развели" Монику Левински. Они более 10 минут разговаривали с бывшей сотрудницей Белого дома по телефону, представившись эко-активисткой Гретой Тунберг. Левински подвоха не заметила и душевно делилась откровениями с девушкой.

Самолет с гуманитарным грузом потерпел крушение из-за стада ослов в Кении (Сомали) из-за стада ослов. Услышав шум воздушного судна при посадке животные испугались и ринулись из кустов прямо на взлетно-посадочную полосу, под колеса самолета. Пилоты, чтобы уйти от столкновения с копытными были вынуждены изменить курс, из-за чего врезались в песчаные дюны.

Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угроза «минирования» аэропорта в Хабаровске не подтвердилась
Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России»
СК рассказал о ежегодных потерях бюджета из-за налоговых преступлений
«Полиции спасибо!»: митингующие в Хабаровске вновь благодарят правоохранителей
Последние новости на утро 25 июля 2020: с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение
Китай опроверг слухи о коронавирусе на продуктах из России
"Митинг только раскачивается": хабаровчане вновь вышли на улицы
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов в США
Суд не стал арестовать подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве до конца июля
Трамп признал закупку США 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Мужчина случайно стал миллионером и отказался от половины денег. Его друг рассказал, почему он так поступил
В Минздраве оценили темпы распространения коронавируса осенью
Правда ли вредны недоспелые фрукты и ягоды, рассказала гастроэнтеролог
Режиссер "Начала" Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы
Врач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужином
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Самолет с гуманитарным грузом потерпел крушение из-за стада ослов