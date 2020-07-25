Последние новости на утро 25 июля 2020: с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение

25 Июль 2020 2020-07-25T07:27:03+03:00

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Последние новости на утро 25 июля 2020 года: с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение. Теперь граждане нашей страны вновь смогут летать за границу, правда пока только в некоторые страны. Итак, летать можно будет после перерыва в четыре с лишним месяца, связанного с пандемией коронавируса,в Турцию - с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Даламан и Бодрум, в Великобританию – Лондон, в Танзанию - на остров Занзибар.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792419" frameborder="0"></iframe> Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU