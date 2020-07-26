2020-07-26T07:14:32+03:00
Общество

Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение

Мы собрали последние новости на утро 26 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Анастасия ОСИПОВА
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Последние новости на утро 26 июля 2020 года: в России могут вырасти цены на интернет и телевидение. Эксперты прогнозируют, что до конца этого года повышение стоимости услуг в рамках тарифных планов грозит увеличиться на 10-15 процентов. Решение об изменении "ценника" за обслуживания абонентов было принято провайдерами в связи с пандемией коронавируса. Таким образом оператор намерен побудить пользователей переходить на новые тарифные предложения.

В России празднуется День Военно-Морского Флота. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий с праздником. Глава военного ведомства отметил, что ВМФ всегда был и остается гордостью страны, символ мощи и могущества.

В Москве минимальное суточное число смертей от коронавируса с 15 апреля (семь человек) - за последние 24 часа в столице жертвами covid-19 стали девять человек. Общее количество жертв болезни в городе увеличилось до 4 398 человек.

В КНДР заявили о первом случае подозрения на коронавирус в стране. Предполагается, что зараженный мужчина незаконно проник на территорию Республики. Сейчас его поместили на карантин, выясняется круг лиц, с кем он контактировал. Тем временем, северокорейский лидер Ким Чен Ын решил не рисковать и закрыл город Кэсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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