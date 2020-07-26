Профессор МГУ попал в реанимацию с переломом черепа после футбола
Доцент оступился и ударился головой об асфальт
Профессор МГУ получил травму черепа, оступившись во время футболаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве профессор МГУ попал в реанимацию после падения на асфальт, сообщает источник KP.ru.
Скорую вызвал друг и коллега 59-летнего доцента МГУ. Он же рассказал, что мужчина получил травму, когда они играли в футбол на территории университета. В ожидании пасса учёный попятился назад и упал головой на асфальт. До приезда врачей он был в сознании, однако сейчас профессор находится в реанимации.
Врачи диагностировали у него перелом основания черепа.
ИСТОЧНИК KP.RU