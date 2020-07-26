"Ещё один шаг примирения на этой многострадальной земле": Папа Римский приветствовал соглашение по Донбассу

26 Июль 2020 2020-07-26T15:09:21+03:00

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Папа Римский Франциск приветствовал принятие допмер и соглашение контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

- С удовлетворением узнал о достижении соглашения в Донбассе, еще одном шаге во имя примирения на этой многострадальной земле, - сказал понтифик во время ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Сайт KP.ru сообщил ранее, что 22 июля, контактная группа приняла дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Режим полного бессрочного прекращения огня вступает в силу с 27 июля. Принятые меры включают в себя запрет на наступательные и диверсионные действия, а также на ведение огня и размещение вооружения в населённых пунктах.

На сайте также писали, что президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Италии и заехал в Ватикан, где удостоился аудиенции у Папы Римского Франциска и попросил помощи в установлении мира на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU