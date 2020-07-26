Путин обсудил с Зеленским урегулирование кризиса на востоке Украины

26 Июль 2020 2020-07-26T18:15:47+03:00

Российский лидер заявил, что постановление Рады о местных выборах ставит под угрозу перспективы урегулирования в Донбассе

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В ходе телефонного разговора президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.

Путин заявил Зеленскому, что постановление Рады о местных выборах ставит под угрозу перспективы урегулирования в Донбассе

Российский лидер особо отметил, что ещё раз озвученная в ходе телефонного разговора позиция украинского лидера о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU