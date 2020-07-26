В США мужчина встал коленом на шею белого ребенка для поддержки движение Black Lives Matter

26 Июль 2020 2020-07-26T18:50:56+03:00

Тем временем преподаватель средней школы в Атланте рассказал, как «правильно» нужно было давить на шею двухлетнего мальчика

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В американском штате Огайо арестовали мужчину после того, как в социальных сетях распространилась фотография, на которой он встал коленом на шею белому плачущему двухлетнего мальчика. Таким образом он решил поддержать движение Black Lives Matter

«Защитником» движения движение Black Lives Matter оказался 20-летний Исайя Джексон, который ранее был условно-досрочно освобожден.

В таком поведении Джексона можно усмотреть прямо отсыл на смерть Джорджа Флойда после того, как при задержании полицейский Миннесоты Дерек Шовин надавил коленом на шею чернокожего мужчины.

Тем временем учителя средней школы в Атланте Брайан Папин обвиняют в поощрении насилия в отношении белого ребенка после его комментария под фотографией с двухлетнем мальчиком.

«Опять! Делаете это неправильно! Одно колено по центру спины, одно на шею, наклоняйся к ней до самой смерти! Вы же видели видео! Сделай все правильно или прекрати валять дурака!», - передает WGCL-TV комментарии преподавателя в Facebook

Правоохранительные органы Атланты сообщили, что им «известно о тревожном посте в социальных сетях», и они расследуют этот вопрос»

ИСТОЧНИК KP.RU