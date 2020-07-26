2020-07-26T20:34:56+03:00
Звезды

Бэнкси пожертвовал картины стоимостью 1,2 млн аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме

На благотворительном аукционе продадут триптих, посвященный «кризису беженцев» в Европе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Бэнкси пожертвовал картины стоимостью £1,2 млн аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме. Фото:Sotheby'sБэнкси пожертвовал картины стоимостью £1,2 млн аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме. Фото:Sotheby's
Изменить размер текста:

Посвященный миграционному кризису в Европе триптих морских пейзажей уличного художника Бэнкси появится на благотворительном аукционе по сбору средств для больницы в Вифлееме.

Художник пожертвовал три картины, нарисованных в стили XIX века. Пейзажи, которые оценивают в 800 тысяч - 1,2 миллиона фунтов стерлингов, появятся на вечерних распродажах Sotheby's Rembrant to Richter в Лондоне во вторник, 28 июля.

Триптих «вид на Средиземное море 2017» - это ответ на миграционный кризис последнего десятилетия. Три традиционно обрамленные картины кажутся морскими пейзажами романтической эпохи XIX века, но спасательные буи и оранжевые спасательные жилеты, выброшенные на берег, говорят совсем о другой истории, потрясающий Европу с 2015 года.

Триптих «вид на Средиземное море 2017». Фото:Sotheby's

Триптих «вид на Средиземное море 2017». Фото:Sotheby's

«Этот триптих висит в галерее Сотби рядом с работами величайших пейзажистов в истории, включая Беллотто, ван Гойена и Тернера. Работа Бэнкси, однако, стоит особняком за ее мощный политический посыл», - передает Guardian слова Алекс Бранчик, глава отдела современного искусства Sotheby's в Европе.

Кроме работ Бэнски на вечернем аукционе Sotheby's собираются продать редкий рисунок Пикассо с изображением его возлюбленной и музы Мари-Терезы Вальтер и один из последних автопортретов Рембрандта, оставшихся в частных руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
80 россиян вернулись в Россию из охваченной эпидемией коронавируса Черногории
На Украине сообщили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов
«Манчестер Юнайтед» завоевал путевку в Лигу чемпионов, победив «Лестер Сити» 2:0
Бэнкси пожертвовал картины стоимостью 1,2 млн аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме
Доктор Мясников назвал главные показатели здоровья человека
Умерла Оливия де Хэвилленд, актриса из фильма «Унесенные ветром»
Число умерших от коронавируса в мире превысило 640 тысяч
В США мужчина встал коленом на шею белого ребенка для поддержки движение Black Lives Matter
Путин обсудил с Зеленским урегулирование кризиса на востоке Украины
«Больше никогда этого не сделаю»: Двойник Элвиса Пресли побил мировой рекорд, исполняя песни кумира 50 часов подряд
У автомойки в Харькове взорвалась ручная граната
Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего удешевления ипотеки
Три жилых дома в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Протесты в Израиле: тысячи митингующих требуют отставки Нетаньяху
В Telegram появились видеозвонки для пользователей iOS
Неравнодушный москвич остановил движение на дороге ради спасения утят
Путин встретился с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ
Интернет-омбудсмен назвал рост цен на интернет неизбежным и объяснил, чем он вызван
ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме: погибли не менее 14 человек
Умерла Нина Андреева, автор знаменитого антиперестроечного манифеста
"Ещё один шаг примирения на этой многострадальной земле": Папа Римский приветствовал соглашение по Донбассу
Врач рассказал, чем отличается грипп от коронавируса
Михаил Дегтярёв: Не нужно демонизировать народ Хабаровска
В Сирии прошёл парад в День ВМФ России
В США самолёт с шестью людьми на борту рухнул на жилой дом
В ДНР заявили о бессрочном прекращении огня
В России проводят испытания первой атомной подлодки-носителя аппаратов "Посейдон"
Во время трансляции парада в День ВМФ камера "прошла под кораблём"