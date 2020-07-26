2020-07-26T21:06:23+03:00
В мире

80 россиян вернулись в Россию из охваченной эпидемией коронавируса Черногории

Посольство РФ в Черногории подтвердило эту информацию
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Из черногорского Тивата вывозной рейс доставил в Москву 80 наших соотечественниковИз черногорского Тивата вывозной рейс доставил в Москву 80 наших соотечественниковФото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

Из черногорского Тивата вывозной рейс доставил в Москву 80 наших соотечественников, трое из которых – дети. Об этом сообщило «КП» посольство Российской Федерации в Черногории.

Жители 25 регионов России, оказавшиеся по разным причинам в этой балканской стране, на территории которой объявлен режим эпидемии COVID-19, вылетели на родину самолетом «Аэрофлота».

Это был десятый по счету вывозной рейс из Черногории. В ней, по оценкам посольства, остаются еще порядка 200 наших граждан.

Всего с 18 марта самолеты российских авиакомпаний вывезли из Черногории 1551 человека, в т.ч. граждан Белоруссии, Украины, Молдовы.

Кабинет министров Черногории ввел режим эпидемии COVID-19 на всей территории страны. И взрослым, и детям старше 7-и лет необходимо в обязательном порядке носить маски; запрещены массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
80 россиян вернулись в Россию из охваченной эпидемией коронавируса Черногории
На Украине сообщили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов
«Манчестер Юнайтед» завоевал путевку в Лигу чемпионов, победив «Лестер Сити» 2:0
Бэнкси пожертвовал картины стоимостью 1,2 млн аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме
Доктор Мясников назвал главные показатели здоровья человека
Умерла Оливия де Хэвилленд, актриса из фильма «Унесенные ветром»
Число умерших от коронавируса в мире превысило 640 тысяч
В США мужчина встал коленом на шею белого ребенка для поддержки движение Black Lives Matter
Путин обсудил с Зеленским урегулирование кризиса на востоке Украины
«Больше никогда этого не сделаю»: Двойник Элвиса Пресли побил мировой рекорд, исполняя песни кумира 50 часов подряд
У автомойки в Харькове взорвалась ручная граната
Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего удешевления ипотеки
Три жилых дома в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Протесты в Израиле: тысячи митингующих требуют отставки Нетаньяху
В Telegram появились видеозвонки для пользователей iOS
Неравнодушный москвич остановил движение на дороге ради спасения утят
Путин встретился с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ
Интернет-омбудсмен назвал рост цен на интернет неизбежным и объяснил, чем он вызван
ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме: погибли не менее 14 человек
Умерла Нина Андреева, автор знаменитого антиперестроечного манифеста
"Ещё один шаг примирения на этой многострадальной земле": Папа Римский приветствовал соглашение по Донбассу
Врач рассказал, чем отличается грипп от коронавируса
Михаил Дегтярёв: Не нужно демонизировать народ Хабаровска
В Сирии прошёл парад в День ВМФ России
В США самолёт с шестью людьми на борту рухнул на жилой дом
В ДНР заявили о бессрочном прекращении огня
В России проводят испытания первой атомной подлодки-носителя аппаратов "Посейдон"
Во время трансляции парада в День ВМФ камера "прошла под кораблём"