80 россиян вернулись в Россию из охваченной эпидемией коронавируса Черногории

26 Июль 2020 2020-07-26T21:06:23+03:00

Из черногорского Тивата вывозной рейс доставил в Москву 80 наших соотечественников Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Посольство РФ в Черногории подтвердило эту информацию

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Из черногорского Тивата вывозной рейс доставил в Москву 80 наших соотечественников, трое из которых – дети. Об этом сообщило «КП» посольство Российской Федерации в Черногории.

Жители 25 регионов России, оказавшиеся по разным причинам в этой балканской стране, на территории которой объявлен режим эпидемии COVID-19, вылетели на родину самолетом «Аэрофлота».

Это был десятый по счету вывозной рейс из Черногории. В ней, по оценкам посольства, остаются еще порядка 200 наших граждан.

Всего с 18 марта самолеты российских авиакомпаний вывезли из Черногории 1551 человека, в т.ч. граждан Белоруссии, Украины, Молдовы.

Кабинет министров Черногории ввел режим эпидемии COVID-19 на всей территории страны. И взрослым, и детям старше 7-и лет необходимо в обязательном порядке носить маски; запрещены массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU