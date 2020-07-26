80 россиян вернулись в Россию из охваченной эпидемией коронавируса Черногории
Из черногорского Тивата вывозной рейс доставил в Москву 80 наших соотечественников, трое из которых – дети. Об этом сообщило «КП» посольство Российской Федерации в Черногории.
Жители 25 регионов России, оказавшиеся по разным причинам в этой балканской стране, на территории которой объявлен режим эпидемии COVID-19, вылетели на родину самолетом «Аэрофлота».
Это был десятый по счету вывозной рейс из Черногории. В ней, по оценкам посольства, остаются еще порядка 200 наших граждан.
Всего с 18 марта самолеты российских авиакомпаний вывезли из Черногории 1551 человека, в т.ч. граждан Белоруссии, Украины, Молдовы.
Кабинет министров Черногории ввел режим эпидемии COVID-19 на всей территории страны. И взрослым, и детям старше 7-и лет необходимо в обязательном порядке носить маски; запрещены массовые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU