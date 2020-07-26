«Манчестер Юнайтед» завоевал путевку в Лигу чемпионов, победив «Лестер Сити» 2:0
В заключительном, 38-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл своего прямого конкурента за выход в Лигу чемпионов сезона-2020/21 «Лестер Сити» со счетом 2:0 и занял третье место.
Счёт открыл Бруну Фернандеш, забив пенальти на 71-й минуте. Второй гол принадлежит Джесси Лингарду (90+8 минут). У «Лестер Сити» был удален Джонни Эванс (90+4 минут).
В итоге «Манчестер Юнайтед» с 66 очками занял третье место в турнирной таблице первенства, а «Лестер» завершил сезон на пятом месте турнирной таблице.
Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона попали ставший впервые за 30 лет чемпионом «Ливерпуль», набрав 99 очков, «Манчестер Сити» (81 очков), а также «Манчестер Юнайтед» и «Челси», каждая из которых набрала 66 очков.
Как писал ранее сайт kp.ru, «Челси» стал вторым финалистом Кубка Англии, победив «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1
ИСТОЧНИК KP.RU