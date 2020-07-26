Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

26 Июль 2020 2020-07-26T23:11:50+03:00

Без электричества остались около 300 тысяч потребителей.

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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с приходом урагана «Ханна». Об этом сообщил Белый дом.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи», - говорится в заявлении президентской администрации.

Ураган «Ханна», сформировавшийся в Мексиканском заливе, вышел на побережье Техаса в минувшую субботу, 26 июля и затем начал слабеть. В результате природной стихии в городе Корпус-Кристи без света остались почти 4 тысячи потребителей, в соседнем Мак-Аллене - около 1,6 тысячи. Из-за обрыва проводов без электричества по последним данным остались около 300 тысяч потребителей.

Ситуация с оказанием помощи гражданам осложняется тем, что Техас входит в число американских штатов, где особенно быстро распространяется коронавирусная инфекция.

Сезон ураганов обычно начинает в Атлантике с июня и продолжается полгода – до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 метров в секунду. При скорости ветра 33 метров в секунду и более шторм становится ураганом.

ИСТОЧНИК KP.RU