2020-07-27T00:21:37+03:00
Общество

В Японии изобрели пакеты, разлагающиеся в морской воде

Стоить такие пакеты будут в шесть раз дороже обычных пластиковых
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стоить такие пакеты будут в шесть раз дороже обычных пластиковыхСтоить такие пакеты будут в шесть раз дороже обычных пластиковыхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Японии создали пакеты, способные разлагаться в морской воде, передает телеканал NHK со ссылкой на японскую компанию Mitsubishi Chemical, которая и разработала новинку.

Отмечается, что пакеты изготовлены из растительных материалов, в частности – из сахарного тростника, за счет чего такие сумки могут полностью разлагаться в морской воде, которая содержит меньше микроорганизмов, чем почва. Полное разложение этого материала происходит примерно за год.

При этом компания-разработчик предупредила, что стоить такие пакеты будут в шесть раз дороже обычных пластиковых, поскольку для их производства применяются передовые технологии. Однако на ощупь, как утверждают представители Mitsubishi Chemical, новые «майки» будут такими же, как и привычные.

Телеканал напоминает, что с 1 июля во всех японских магазинах стали начали брать плату за пластиковые пакеты, и покупателям теперь приходится ходить за покупками со своими многоразовыми сумками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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