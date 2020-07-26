В Японии изобрели пакеты, разлагающиеся в морской воде
В Японии создали пакеты, способные разлагаться в морской воде, передает телеканал NHK со ссылкой на японскую компанию Mitsubishi Chemical, которая и разработала новинку.
Отмечается, что пакеты изготовлены из растительных материалов, в частности – из сахарного тростника, за счет чего такие сумки могут полностью разлагаться в морской воде, которая содержит меньше микроорганизмов, чем почва. Полное разложение этого материала происходит примерно за год.
При этом компания-разработчик предупредила, что стоить такие пакеты будут в шесть раз дороже обычных пластиковых, поскольку для их производства применяются передовые технологии. Однако на ощупь, как утверждают представители Mitsubishi Chemical, новые «майки» будут такими же, как и привычные.
Телеканал напоминает, что с 1 июля во всех японских магазинах стали начали брать плату за пластиковые пакеты, и покупателям теперь приходится ходить за покупками со своими многоразовыми сумками.
ИСТОЧНИК KP.RU