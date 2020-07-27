2020-07-27T02:57:19+03:00
Политика

С 27 июля в Донбассе вступают в силу дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня

Стороны конфликта согласовали и подписали пакет таких мер во время очередного заседания контактной группы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
За шесть лет боевых действий в Донбассе режим прекращения огня вводили уже несколько раз, однако украинская сторона нарушала договоренностиЗа шесть лет боевых действий в Донбассе режим прекращения огня вводили уже несколько раз, однако украинская сторона нарушала договоренностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

С понедельника, 27 июля, в Донбассе вступают в силу новые договоренности по объявленному еще в прошлом году перемирию, в частности – дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время очередного заседания контактной группы на прошлой неделе представители Киева согласовали с Донецкой и Луганской народными республиками пакет новых договоренностей по перемирию на востоке Украины.

«Наконец, после почти пяти месяцев сопротивления, Украина нашла в себе силы согласовать меры по прекращению огня, которые были неоднократно предложены Донецком и Луганском», - сообщил тогда журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов.

Стоит отметить, что за шесть лет боевых действий на юго-востоке соседней страны режим прекращения огня вводили уже несколько раз, однако украинская сторона нарушала договоренности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин разъяснил Зеленскому Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке Незалежной (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США могут ввести санкции против ливийского маршала Хафтара
С 27 июля в Донбассе вступают в силу дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня
В Бразилии заинтересовались созданной в России вакциной от коронавируса
«Ювентус» стал чемпионом Италии по футболу девятый раз подряд
Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр
Метеорологи предупредили об «опасном солнце» в некоторых регионах России
Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей
За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
В Японии изобрели пакеты, разлагающиеся в морской воде
Кадыров: В Чечне не нарушают права человека, а борются за них
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Врач назвал способ выявления рака толстой кишки
При гриппе все наоборот: Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Российская гимнастка Севастьянова ответила на критику из-за фото с Макгрегором в обнимку
«Сейчас очень сложный период»: Матыцин допустил полное исключение ВФЛА из World Athletics
Российские школьники завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде по физике
80 россиян вернулись в Россию из охваченной эпидемией коронавируса Черногории
На Украине сообщили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов
«Манчестер Юнайтед» завоевал путевку в Лигу чемпионов, победив «Лестер Сити» 2:0
Бэнкси пожертвовал картины стоимостью 1,2 млн аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме
Доктор Мясников назвал главные показатели здоровья человека
Умерла Оливия де Хэвилленд, актриса из фильма «Унесенные ветром»
Число умерших от коронавируса в мире превысило 640 тысяч
В США мужчина встал коленом на шею белого ребенка для поддержки движение Black Lives Matter