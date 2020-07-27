С 27 июля в Донбассе вступают в силу дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня

27 Июль 2020 2020-07-27T02:57:19+03:00

За шесть лет боевых действий в Донбассе режим прекращения огня вводили уже несколько раз, однако украинская сторона нарушала договоренности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стороны конфликта согласовали и подписали пакет таких мер во время очередного заседания контактной группы

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С понедельника, 27 июля, в Донбассе вступают в силу новые договоренности по объявленному еще в прошлом году перемирию, в частности – дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время очередного заседания контактной группы на прошлой неделе представители Киева согласовали с Донецкой и Луганской народными республиками пакет новых договоренностей по перемирию на востоке Украины.

«Наконец, после почти пяти месяцев сопротивления, Украина нашла в себе силы согласовать меры по прекращению огня, которые были неоднократно предложены Донецком и Луганском», - сообщил тогда журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов.

Стоит отметить, что за шесть лет боевых действий на юго-востоке соседней страны режим прекращения огня вводили уже несколько раз, однако украинская сторона нарушала договоренности.

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ИСТОЧНИК KP.RU