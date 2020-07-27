С 27 июля в Донбассе вступают в силу дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня
С понедельника, 27 июля, в Донбассе вступают в силу новые договоренности по объявленному еще в прошлом году перемирию, в частности – дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Напомним, как писал сайт kp.ru, во время очередного заседания контактной группы на прошлой неделе представители Киева согласовали с Донецкой и Луганской народными республиками пакет новых договоренностей по перемирию на востоке Украины.
«Наконец, после почти пяти месяцев сопротивления, Украина нашла в себе силы согласовать меры по прекращению огня, которые были неоднократно предложены Донецком и Луганском», - сообщил тогда журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов.
Стоит отметить, что за шесть лет боевых действий на юго-востоке соседней страны режим прекращения огня вводили уже несколько раз, однако украинская сторона нарушала договоренности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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