В Японии аварийно сел грузовой самолет, в который попала молния

27 Июль 2020 2020-07-27T05:45:54+03:00

К счастью, никто из пяти членов экипажа не пострадал

Изменить размер текста: A A

В ночь на понедельник, 27 июля, в токийском аэропорту Нарита совершил аварийную посадку грузовой самолет Boeing 747 японской компании Japan Cargo Airlines, в фюзеляж которого попала молния, передает телеканал NHK.

По его данным, воздушное судно с грузом вылетело в американский город Анкоридж (штат Аляска), однако примерно через 20 минут после взлета, когда самолет находился на высоте 6700 метров, в него ударила молния, и пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

К счастью, самолет благополучно приземлился, и в результате инцидента никто из пяти членов экипажа не пострадал. Сейчас наземные службы аэропорта осматривают воздушное судно на предмет повреждений.

Ранее сайт kp.ru писал, как год назад в аэропорту японского города Нагоя были отменены все запланированные авиарейсы из-за того, что молния серьезно повредила взлетно-посадочную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU