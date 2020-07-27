2020-07-27T05:45:54+03:00
Происшествия

В Японии аварийно сел грузовой самолет, в который попала молния

К счастью, никто из пяти членов экипажа не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Грузовой самолет в токийском аэропорту НаритаГрузовой самолет в токийском аэропорту НаритаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на понедельник, 27 июля, в токийском аэропорту Нарита совершил аварийную посадку грузовой самолет Boeing 747 японской компании Japan Cargo Airlines, в фюзеляж которого попала молния, передает телеканал NHK.

По его данным, воздушное судно с грузом вылетело в американский город Анкоридж (штат Аляска), однако примерно через 20 минут после взлета, когда самолет находился на высоте 6700 метров, в него ударила молния, и пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

К счастью, самолет благополучно приземлился, и в результате инцидента никто из пяти членов экипажа не пострадал. Сейчас наземные службы аэропорта осматривают воздушное судно на предмет повреждений.

Ранее сайт kp.ru писал, как год назад в аэропорту японского города Нагоя были отменены все запланированные авиарейсы из-за того, что молния серьезно повредила взлетно-посадочную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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