2019-07-19T08:04:20+03:00
Происшествия

Японский аэропорт отменил все рейсы из-за попадания молнии в полосу

Отведенный для взлета и посадки участок был серьезно поврежден
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все авиарейсы в аэропорту японского города Нагоя были отмененыВсе авиарейсы в аэропорту японского города Нагоя были отмененыФото: REUTERS
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В аэропорту японского городе Нагоя были отменены все запланированные авиарейсы. Причиной стали серьезные повреждения взлетно-посадочной полосы.

Огромные выбоину обнаружили ночью в пятницу, 19 июля. Изучив характер повреждений, специалисты пришли к выводу, что в полосу ударила молния.

Сколько времени понадобится на ремонт взлетно-посадочного полоса, пока неизвестно. Однако с утра пятницы аэропорт уже отменил 12 рейсов, передает NHK.

Тем временем в аэропорту столичном Шереметьево этой ночью также произошло ЧП. В самолете авиакомпании Nordwind рейса Москва-Ереван возникло задымление. Лайнер еще не успел покинуть взлетно-посадочную полосу, поэтому эвакуацию пассажиров и членов экипажа удалось провести весьма оперативно.

Сайт kp.ru писал, что шесть человек получили ссадины и ушибы, еще двое были госпитализированы с вывихами и гипертоническим кризом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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