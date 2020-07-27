2020-07-27T07:11:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Большинство заразившихся коронавирусом россиян выздоравливают без особого лечения

Ученый-фармаколог подчеркнул, что самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем само заболевание
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Специалист напомнил, что не стоит принимать лекарства без назначения врачаСпециалист напомнил, что не стоит принимать лекарства без назначения врачаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Большинство заразившихся коронавирусом россиян выздоравливают без серьезного лечения, принимая только жаропонижающее, чтобы сбить температуру. Об этом рассказал руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев, предупредив, что самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем само заболевание. Он напомнил, что без назначения врача не стоит принимать никакие, даже самые разрекламированные лекарства.

«Помните, что более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих. У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать», - сказал ученый-фармаколог в интервью газете «Известия».

Юрий Киселев добавил, что главный враг при лечении больных с COVID-19 – это «паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача».

По данным оперативного штаба, с начала вспышки коронавируса в нашей стране зафиксировано 812485 случаев заражения, выздоровели 600250 человек, от осложнений заболевания скончались 13269 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал специфические симптомы заражения коронавирусной инфекцией, нехарактерные для гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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