Назван любимый алкоголь россиян в пандемию

27 Июль 2020 2020-07-27T09:14:11+03:00

Россияне стали чаще выбирать крепкий алкоголь во время пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во время самоизоляции россияне налегали на спиртное. По данным Росалкогольрегулирования, во II квартале 2020 года резко возросли. С апреля по июнь реализация спиртных напитков крепостью выше девяти градусов ( виски, ром, текила, кроме водки и коньяка) составила 1,7 млн декалитров. Этот показатель на 22% выше, чем годом ранее.

По напиткам с крепостью выше 25% продажи выросли до 1,8 млн декалитров, что больше прошлогоднего показателя на те же 22%. Что касается общего показателя реализации спиртного (без учета пива), то прирост составил 3%, до 51,4 млн декалитров.

В пресс-службе Росалкогольрегулирования видят причину увеличения продаж в легализации рынка.

- Кроме того, во время режима самоизоляции люди закупались впрок, - пояснили газете «Известия».

В крупных сетевых магазинах подтвердили статистику, отметив, что рост продаж алкоголя действительно заметен.

- Больше всего вырос спрос на тихие вина, вермуты и ром, а также другой импортный алкоголь, - отметил представитель «Ленты».

Ранее Роскачество проверило вино и винные напитки, которые продаются в России. Не обошлось без нарушений, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU