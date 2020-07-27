«Искандеры» встанут на защиту побережья России

27 Июль 2020 2020-07-27T10:48:08+03:00

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Новые боевые комплексы «Искандеры» будут использовать для защиты морских побережий России. Впервые мощное оружие задействуют во время тренировки ракетных бригад сухопутных войск.

Ракетные бригады обучают нанесению ударов по морским десантам и кораблям. Боевые операции проходят с использованием мощного комплекса. От момента обнаружения цели до ее поражения проходит несколько секунд, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Координаты противника передаются в реальном времени по автоматизированным каналам связи.

Удар может быть нанесен на расстоянии в 500 километров от расположения «Искандера». А это значит, что ракетчики смогут поддерживать десанты российской морской пехоты, пользуясь целеуказаниями от авиации, флота, технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас за оборону побережья отвечают артиллерия и береговые ракетные комплексы Военно-морского флота. ОТРК «Искандер» превосходят их по дальности и не уступают в точности.

Ранее Великобритания обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе. В беседе с ФАН военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, какое российское "оружие" увидели в космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU