«Искандеры» встанут на защиту побережья России
Новые боевые комплексы «Искандеры» будут использовать для защиты морских побережий России. Впервые мощное оружие задействуют во время тренировки ракетных бригад сухопутных войск.
Ракетные бригады обучают нанесению ударов по морским десантам и кораблям. Боевые операции проходят с использованием мощного комплекса. От момента обнаружения цели до ее поражения проходит несколько секунд, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Координаты противника передаются в реальном времени по автоматизированным каналам связи.
Удар может быть нанесен на расстоянии в 500 километров от расположения «Искандера». А это значит, что ракетчики смогут поддерживать десанты российской морской пехоты, пользуясь целеуказаниями от авиации, флота, технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Сейчас за оборону побережья отвечают артиллерия и береговые ракетные комплексы Военно-морского флота. ОТРК «Искандер» превосходят их по дальности и не уступают в точности.
Ранее Великобритания обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе. В беседе с ФАН военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, какое российское "оружие" увидели в космосе.
ИСТОЧНИК KP.RU