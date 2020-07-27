Лучшие дезинфекторы для уничтожения коронавируса назвал Роспотребнадзор

27 Июль 2020 2020-07-27T11:25:09+03:00

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Эксперты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность коронавируса на разных поверхностях и пришли к выводу, что для уничтожения инфекции наиболее эффективными средствами является этиловый и изопропиловый спирты, которые способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд даже после разведения до концентрации в 30 процентов.

В ходе исследования специалисты выяснили, что коронавирус может держаться на поверхности в течение двух дней, а спиртосодержащие и хлорсодержащие дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов быстро убивают инфекцию.

«Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут», - пояснили в ведомстве.

Напомним, по данным на 26 июля, число умерших от коронавируса в мире превысило 640 тысяч. Инфицировано более 15,7 миллиона человек. Днем ранее, число заразившихся коронавирусом в мире в течение суток побило новый рекорд. За 24 часа врачи выявили 284 196 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU